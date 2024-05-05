Азербайджанские дзюдоисты завоевали 10 медалей в первый день Кубка Европы

БАКУ /Trend/ - В Гёйгёльском районе Азербайджана начался Кубок Европы по дзюдо среди кадетов.

Как передает Trend со ссылкой на на İdman.biz, по итогам первого дня соревнований лидерство захватили хозяева татами. Команда Азербайджана выиграла две золотые, одну серебряную и семь бронзовых наград, захватив лидерство в общем зачете.

Азербайджанские дзюдоисты на старте соревнования доминировали в легких и полулегких весах, которые уже давно стали их визитной карточкой. Мамедали Гусиев (50 кг) в финале нанес поражение Алексею Топтыгину (Нейтральный статус), а Нихад Мамишов (55 кг) в золотой схватке выиграл у Луки Дариспанашвили (Грузия).

Также в финале боролся и Фарид Гараев (60 кг), уступивший узбеку Бахрому Асатову. В категории до 66 кг успешно выступили нейтральные атлеты. Ярослав Бунаков и Абдулла Парчиев встретились в финале, где удачливее был первый.

В зачете среди девушек в весе до 40 кг сошлись две турчанки. Хавва Токмак выиграла у Ягмур Йылмазтюрк. Турецкие дзюдоистки дошли еще до двух финалов, но уступили нейтральным атлетам. Надежда Мишенькина (44 кг) победила Севвал Эрдогмуш, а София Захарова (48 кг) была сильнее Бейзы Кучук.

Еще одно золото в копилку нейтральных атлетов принесла Валерия Козлова (52 кг), которая схватке за золото нанесла поражение француженке Кларисс Карилон.

После первого дня Кубка Европы Азербайджан идет на первом месте (2-1-7), далее расположились Турция (1-3-0) и Узбекистан (1-0-1).