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Премьер-министр Словакии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Политика Материалы 6 мая 2024 19:26 (UTC +04:00)
Премьер-министр Словакии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 6 мая премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту премьер-министра Словакии Роберта Фицо встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.

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