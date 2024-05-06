Сборная нацелена на максимальный результат - Александр Тараканов

БАКУ /Trend/ - Наши борцы находятся в очень хорошей форме.

Как сообщает Trend, об этом İdman.biz сказал главный тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Александр Тараканов.

Опытный специалист рассказал, что подготовка ко Всемирному олимпийскому квалификационному турниру, который пройдет в Стамбуле 9-12 мая, продолжается на высоком уровне.

«Каждый из борцов очень хорошо подготовился и полон решимости получить лицензию. У нас были хорошие сборы, как технически, так и физически. Мы нацелены на максимальный результат», - сказал он.

Тараканов отметил, что поскольку это последние лицензионные соревнования, предстоит тяжелая борьба. «Наши борцы готовятся побеждать и получать лицензии. Мы ожидаем наилучшего результата от своей работы", - сказал он.

Специалист добавил, что в команде произошли некоторые изменения: "Проведены контрольные встречи. На основе этих поединков мы собрали команду. Каждый из спортсменов находится в хорошей форме".

Отметим, что поскольку сборная завоевала 2 лицензии по греко-римской борьбе, в Стамбуле ее будут представлять 4 борца. За путевку на "Париж-2024" будут бороться Мурад Мамедов (60 кг), Рафиг Гусейнов (87 кг), Мурад Ахмадиев (97 кг) и Бека Канделаки (130 кг).

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