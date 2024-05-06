Азербайджан представлен на Международном фольклорном фестивале “Бойсун бахори” в Узбекистане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По инициативе министерства культуры Узбекистана, хокимията Сурхандарьинской области, Комитета по туризму, а также поддержке ЮНЕСКО и ТЮРКСОЙ в Байсунском районе области прошел седьмой фольклорный фестиваль "Бойсун бахори". Нашу страну на этом фестивале представлял Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева в Узбекистане, сообщили Trend Life в пресс-службе АКЦ.

В музыкальном фестивале приняли участие администратор Центра Юсиф Маммадов, ашуги Али Зейналабдинов, Афсана Керимли и Алияр Гусейнов. Азербайджанские артисты исполнили ряд народных песен и сазовых напевов. Выступление сопровождалось многочисленными аплодисментами. Азербайджанскому культурному центру имени Гейдара Алиева в Узбекистане был вручен специальный сертификат фестиваля.

В красочном празднике приняли участие фольклористы, деятели культуры и искусства, музыкальные коллективы из разных регионов Узбекистана, а также Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Болгарии, Румынии, Великобритании, Российской Федерации и др. приглашенные из 16 стран мира. Основная цель фестиваля – познакомить и представить наследие прошлого, которое бережно сохраняется не только в Узбекистане, но и в других странах мира.

В рамках фестиваля были организованы выставки национальных костюмов, музыкальных инструментов, национальных блюд, образцов народного творчества, произведений изобразительного и прикладного искусства, проведены соревнования по борьбе. Гостей ознакомили с коврами, сотканными мастерами Байсуна, с народными музыкальными инструментами – думброй, чанковузом, сыбызги и др.

Отметим, что первый фольклорный фестиваль "Бойсун бахори" состоялся в 2002 году. В 2008 году ЮНЕСКО включила Байсунскую культуру в список нематериального культурного наследия человечества.

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