Турция призывает АБР уделять приоритетное внимание результатам развития - Осман Челик

ТБИЛИСИ /Trend/- Турция призывает Азиатский банк развития (АБР) уделять приоритетное внимание результатам развития, сохраняя при этом объемы кредитования.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал заместитель министра казначейства и финансов Турции Осман Челик по итогам ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

«Мы полностью поддерживаем шаги, предпринятые для устранения ограничений на кредитование, предусмотренных Уставом АБР, и поощряем дальнейшие инновационные финансовые инструменты в соответствии с рекомендациями «Большой двадцатки». Мы призываем банк уделять приоритетное внимание результатам развития, сохраняя при этом объемы кредитования, и учитывать перспективы частного сектора в своем портфеле при оперативном использовании высвободившегося капитала», - сказал он.

Челик отметил, что Турция высоко оценивает успешное пополнение Азиатского фонда развития как свидетельство приверженности банка устойчивому развитию и сокращению бедности в наиболее уязвимых странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Эта инициатива не только повышает нашу способность решать текущие и будущие проблемы, но также подчеркивает эффективное управление банком в направлении помощи туда, где она больше всего необходима.

Наконец, мы высоко оцениваем усилия банка по более эффективному взаимодействию с частным сектором. Мы также предлагаем смелые шаги в направлении децентрализации и создания региональных центров, как это предусмотрено в Новой операционной модели. Эти центры повысят практический опыт и ноу-хау, позволяя банку оказывать более быструю и более индивидуальную поддержку. Хотя новая операционная модель способствовала ключевым организационным изменениям, реализация компонента децентрализации позволит банку стать более оперативно реагирующим и эффективным»,- сказал он.

Челик отметил, что как всегда, Турция надеется на продолжение тесного сотрудничества с АБР, поддерживая его усилия по содействию устойчивому развитию во всем регионе.

Отметим, что тема 57-го ежегодного собрания, которое проходит со 2 по 5 мая, — «Мост в будущее».

Ежегодное собрание предоставляет управляющим АБР возможность рассмотреть вопросы развития и проблемы, стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. К встрече регулярно присоединяются несколько тысяч участников, в том числе министры финансов, управляющие центральными банками, высокопоставленные правительственные чиновники, представители частного сектора, представители международных организаций и организаций гражданского общества, молодежь, научные круги и средства массовой информации.