Клуб "Ипсвич" вышел в Английскую премьер лигу спустя 22 года

БАКУ /Trend/ - Стал известен обладатель еще одной путевки в Английскую премьер-лигу.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, что «Ипсвич» вернулся в высший дивизион.

Это стало официально известно в XLVI туре Чемпионата. Победа со счетом 2:0 над «Хаддерсфилдом» позволила «Ипсвичу» вернуться в Премьер-лигу. Клуб, который последний раз был в числе сильных в сезоне 2001/02, спустя 22 года вернулся в элиту.

Отметим, что «Лестер» завоевал первую путевку в Премьер-лигу. Последняя путевка будет разыграна после матча плей-офф между «Лидсом», «Саутгемптоном», «Вест Бромвичем» и «Норвичем».