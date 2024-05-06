Названа дата переговоров между главами МИД Азербайджана и Армении в Алматы

БАКУ /Trend/ - В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, переговоры между министром иностранных дел Азербайджана и министром иностранных дел Армении состоятся в Алматы 10 мая 2024 года.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Напомним, что 30 апреля официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что Баку и Ереван подтвердили свое участие в переговорах в Алматы.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией.

"Приветствую согласие Азербайджанской Республики и Республики Армения провести по предложению казахстанской стороны переговоры министров иностранных дел по подготовке мирного договора между двумя государствами. Символично, что это важное мероприятие состоится в Алматы, где в декабре 1991 года была подписана историческая Алма-Атинская декларация, закрепившая основы независимого развития стран СНГ и утвердившая принципы определения межгосударственных границ. Исхожу из того, что предстоящая встреча послужит практической реализации азербайджано-армянских договоренностей, будет способствовать скорейшему установлению прочного и долгосрочного мира в Южном Кавказе", - говорится в заявлении Токаева.

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