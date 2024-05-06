Ландо Норрис одержал первую победу на автогонках в классе "Формула-1"

БАКУ /Trend/ - Британский пилот команды "Макларен" Ландо Норрис одержал победу на шестом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" - Гран-при Майами, передает Trend.

Согласно информации, нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" финишировал вторым, а третье место занял монегаск Шарль Леклер из "Феррари". Для Норриса это первая победа на этапе "Формулы-1", прежде он не поднимался выше второго места.

В личном зачете лидерство удерживает Макс Ферстаппен, набравший 136 очков. Второе место занимает его партнер по команде, мексиканец Серхио Перес (101), а на третьем месте идет Шарль Леклер с 98 очками. В Кубке конструкторов "Ред Булл" сохраняет лидерство с 237 очками, "Феррари" на втором месте с 189 очками, а "Макларен" занимает третью строчку с 124 очками.