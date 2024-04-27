АБР выделит Грузии 46 млн евро на развитие здравоохранения

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) выделит Грузии 46 млн евро на развитие сектора здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Минфина Грузии, передает Trend.

Соглашение о выделении финансирования было подписано между главой министерства Лашой Хуцишвили и директором постоянного представительства АБР в Грузии Лесли Бирманом.

Согласно условиям соглашения, первый транш в размере 23,1 млн евро будет выделен Грузии в текущем 2024 году, а оставшаяся часть суммы будет получена в следующем, в 2025 году.

Полученные средства будут направлены на улучшение первичного звена здравоохранения, развитие специализированных амбулаторий и сервисов диагностики. Кроме того, предусмотрено внедрение цифровых информационных систем, которые позволят более эффективно управлять государственными расходами в сфере здравоохранения.