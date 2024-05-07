В Гяндже прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный Ахмеду Джаваду (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Urbanda görüşərik" в Центре Urban (Центр творческих людей) при Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный 132-летию видного поэта, писателя, переводчика и журналиста Ахмеда Джавада (1892-1937), сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Автор слов Гимна Азербайджана, один из передовых представителей романтизма и реализма в национальной литературе в 1920-1930-х годах стал жертвой сталинского террора. Ахмед Джавад является одним из мастеров слова, отличающимся неповторимым стилем в истории азербайджанской литературно-художественной мысли. Наполненное вольнолюбивыми мотивами творчество мастера, который всю жизнь оставался верным идеалам независимости родного народа, пронизано национальной идеологией. Прививающие любовь к независимой государственности произведения поэта, пламенно воспевающего государственные атрибуты Азербайджана, являются поэтическим выражением глубокого патриотизма.

На мероприятии был исполнен Гимн Азербайджана, минутой молчания почтена память павших за свободу и независимость страны.

Директор Центра Низами Гянджеви Гянджинского отделения НАНА Алимухтар Мухтаров, преподаватель кафедры азербайджанской и мировой литературы Гянджинского государственного университета Вюсаля Хиджран рассказали о жизни и творчестве Ахмеда Джавада. Чтецы Имамверди Велиев, Лала Гасанджан, Халида Набиева, Мухаммед Гаджиев продекламировали стихи поэта.

Была представлена концертная программа – народная артистка Севиндж Ибрагимова исполнила произведение "Çırpınırdı Qara dəniz", заслуженный артист Турал Абдуллаев - "Şükriyyə", молодые вокалисты Гая Насибзаде и Фидан Мамедзаде исполнили другие композиции поэта.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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