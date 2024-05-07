Президент Кыргызстана отправился с рабочим визитом в Россию

БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 7 мая отправился с рабочим визитом в Россию, сообщает Trend во вторник со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отмечается, что в рамках визита Жапаров примет участие в юбилейном саммите Евразийского экономического союза и торжественных мероприятиях по случаю празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

В состав официальной делегации Кыргызстана входят:

- первый заместитель председателя Кабинета министров Адылбек Касымалиев;



- министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;



- заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Муратбек Азымбакиев;



- посол Кыргызстана в России Гульнара-Клара Самат;



- министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев;



- мэр г. Бишкек Айбек Джунушалиев.

Отметим, что накануне Администрация Президента сообщила, что в рамках саммита планируется принятие ряда важных решений и документов, включая проект Протокола об электронном обмене информацией между ЕАЭС и его государствами-членами, а также учреждение медали "10 лет Евразийскому экономическому союзу".