Президент Кыргызстана отправился с рабочим визитом в Россию

БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 7 мая отправился с рабочим визитом в Россию, сообщает Trend во вторник со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Отмечается, что в рамках визита Жапаров примет участие в юбилейном саммите Евразийского экономического союза и торжественных мероприятиях по случаю празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
В состав официальной делегации Кыргызстана входят:
- первый заместитель председателя Кабинета министров Адылбек
Касымалиев;
- министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;
- заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Муратбек Азымбакиев;
- посол Кыргызстана в России Гульнара-Клара Самат;
- министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев;
- мэр г. Бишкек Айбек Джунушалиев.
Отметим, что накануне Администрация Президента сообщила, что в рамках саммита планируется принятие ряда важных решений и документов, включая проект Протокола об электронном обмене информацией между ЕАЭС и его государствами-членами, а также учреждение медали "10 лет Евразийскому экономическому союзу".