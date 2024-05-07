Азербайджанский джаз: история и современность (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Бакинских международных дней джаза, организованных Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли при поддержке Университета ADA и министерства культуры Азербайджана прошел круглый стол "Азербайджанский джаз: история и современность", сообщает Trend Life.

В конференц-зале им. Г. Гараева БМА собрались известные музыковеды и исследователи, исполнители, преподаватели и студенты.

На открытии музыковед, исследователь, актриса Государственного театра марионеток Фариза Бабаева выступила с темой "О некоторых изданиях нот джазовой музыки". Вниманию участников было предложено ответить на вопрос "Нужна ли нотация джазовых стандартов в Азербайджане?". Были перечислены ряд фактов с участниками и трудности, возникшие из-за отсутствия нотных записей произведений азербайджанских джазовых музыкантов.

Профессор БМА, доктор философии по искусствоведению Лала Рзаева поделилась своим докладом о различии таких понятий, как "парафраз", "транскрипция", "аранжировка", "интерпретация" в джазовой музыке.

Доцент БМА, доктор философии по искусствоведению Туран Мамедалиева посвятила свой доклад теме продолжения традиций, заложенных коллективом легендарного квартета "Гая" в деятельности одного из основоположников квартета, народного артиста Рауфа Бабаева.

В выступлении концертмейстера Бакинской хореографической академии, музыковеда и пианиста Арифа Агаева прозвучали интересные замечания и идеи на тему "Тонкости мугама". В выступлении азербайджанского музыковеда Натаван Гусейновой, работающей в Нидерландах, состоялась интересная презентация на тему "О возникновении джаз-мугама в Азербайджане", основанная на исторических фактах.

Были представлены музыкальные композиции студентов БМА Джамаля Абдинзаде и Фатимы Велиевой, которые исполнили джазовые произведения в академическом стиле, в сольном исполнении студента Азербайджанской национальной консерватории Нурлана Гусейнзаде - джазовый стандарт, в исполнении a capella Государственного ансамбля "Гая" - джазовые композиции. Специальный гость мероприятия, один из ветеранов джазовой музыки, художественный руководитель бывших коллективов "Огни Баку" и "Девичья башня", пианист Виталий Волков произвел яркое впечатление на публику своим виртуозным и лиричным исполнением.

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