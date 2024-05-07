В Иране откроют первый в стране учебно-исследовательский ядерный центр

БАКУ /Trend/ - На международной ядерной конференции в Исфахане глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил, что в течение ближайших двух месяцев будет открыт первый учебно-исследовательский ядерный центр в стране, передает Trend.

Он отметил, что этот центр, который будет расположен в Исфахане, станет международным и будет посвящен ядерной науке и технологиям.

6 мая в Исфахане открылась международная ядерная конференция, на которую прибыл генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. На конференции Эслами также заявил, что Иран готов передавать технологии мирного атома другим странам с целью создания новой системы обмена научными достижениями.