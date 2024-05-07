Парламент Азербайджана поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву по случаю 20-летия создания Фонда Гейдара Алиева

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана направил поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой по случаю 20-летия создания Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщает во вторник Trend, на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова предложила от имени парламента направить Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой поздравительное письмо по случаю 20-летия создания Фонда Гейдара Алиева.

Депутаты поддержали данное предложение.

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