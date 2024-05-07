Азербайджан выступил с инициативой о включении минной проблемы в ЦУР - Али Ахмедов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан выступил с инициативой, связанной с тем, что вопрос разминирования является составной частью ЦУР.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, выступая на 4-м диалоге ЦУР на тему "Консультации с заинтересованными сторонами по поводу 4-го добровольного национального обзора Азербайджана и продвижения по пяти Целям устойчивого развития (ЦУР)".

Он отметил, что согласно статистике, число погибших в мире от мин превышает 100-120 миллионов человек.

"Наша цель - предпринять глобальные шаги для предотвращения этих смертей. В Азербайджане люди и сегодня становятся жертвами мин", - добавил он.

Отметим, что в Баку проходит 4-й Диалог ЦУР на тему "Консультации с заинтересованными сторонами по поводу 4-го добровольного национального обзора Азербайджана и продвижения по пяти Целям устойчивого развития (ЦУР)".

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