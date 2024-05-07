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Все программы деятельности в Азербайджане согласованы с ЦУР - Рауф Салимов

Общество Материалы 7 мая 2024 13:41 (UTC +04:00)
Все программы деятельности в Азербайджане согласованы с ЦУР - Рауф Салимов

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Все программы деятельности в Азербайджане согласованы с Целями устойчивого развития.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по статистике Азербайджана Рауф Салимов, выступая 7 мая на открытии 4-го диалога ЦУР на тему "Консультации с заинтересованными сторонами по поводу 4-го добровольного национального обзора Азербайджана и продвижения по пяти Целям устойчивого развития (ЦУР)".

По его словам, в Азербайджане ведутся различные работы по повышению уровня социального благосостояния и достижению поставленных целей.

"В этом направлении собираются и используются статистические данные. Начиная с 2018 года материалы по ЦУР начали публиковаться. С этой целью в 2019 году был создан специальный портал, который функционирует и сегодня", - добавил он.

Отметим, что в Баку проходит 4-й Диалог ЦУР на тему "Консультации с заинтересованными сторонами по поводу 4-го добровольного национального обзора Азербайджана и продвижения по пяти Целям устойчивого развития (ЦУР)".

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