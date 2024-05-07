В Хачмазе похоронены останки шехида первой Карабахской войны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Останки шехида первой Карабахской войны Эльшада Гайымова были захоронены 7 мая в Хачмазе.

Как сообщает Trend, отважный боец, взошедший на вершину шехидства в Физули в феврале 1994 года, был похоронен в родном крае спустя 30 лет после своей гибели.

На похоронах, наряду с членами семьи шехида, присутствовали представители исполнительной власти Хачмазского района, Хачмазского районного отдела Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, правоохранительных органов, районной общественности, ветераны, жители села.

Гайымов Эльшад Ширин оглу родился 8 января 1974 года в селе Гаджигурбаноба Хачмазского района. В 1992 году отправился на военную службу. Во время Первой Карабахской войны героически сражался в боях за населенные пункты Физулинского района. В 1994 году его родителям сообщили, что он ранен. Несмотря на то, что близкие и знакомые Эльшада обошли все больницы, его так и не нашли. Хотя позже было установлено, что он стал шехидом, информации о месте его захоронения не было.

Позднее в результате проведенных поисков стало известно, что Эльшад Гайымов был похоронен как безымянный шехид на кладбище "Пейгямбярлик", расположенном в поселке Шафаг Бейлаганского района.

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