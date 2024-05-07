Отношения между Азербайджаном и Словакией развиваются - Юсиф Абдуллаев

БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Словакией развиваются.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сегодня сказал журналистам исполнительный директор Агентства по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на проходящем в Баку азербайджано-словацком бизнес-форуме.

"К сожалению, наши торговые показатели не очень высоки. В Азербайджане действуют 7 компаний Словакии. После форума, который мы организовали, наши торговые отношения будут развиваться еще больше. Всего в этом форуме принимают участие представители более 90 компаний. Этот бизнес-форум был подготовлен в рамках визита премьер-министра Словакии в Азербайджан. Мы верим, что сотрудничество будет развиваться как в промышленности, сельском хозяйстве, так и в сфере IT.

Экспорт между двумя странами весьма мал. Его нужно расширить. Мы ожидаем внесение вклада не только в экспорт продуктов, но и услуг", - добавил он.

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