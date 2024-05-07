Президент Ильхам Алиев: Работа по реконструкции села Гарвенд Агдамского района, осуществляемая словацкой компанией, демонстрирует степень искренности наших отношений

БАКУ /Trend/ - Одним из направлений азербайджано-словацкого сотрудничества является деятельность словацкой компании на освобожденных территориях. Реконструкция села Гарвенд Агдамского района будет осуществлена словацкой компанией.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

«Конечно, и это имеет большое символическое значение, так как показывает степень искренности наших отношений. В то же время работа, которую предстоит провести словацким специалистам на освобожденных от оккупации землях в рамках реализации концепций «умный город» и «умное село» в соответствии с самыми современными стандартами, порадует людей, которые туда вернутся», - отметил глава государства.