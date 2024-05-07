Проведение COP29 в Баку является показателем приверженности Азербайджана ЦУР - Даови Вонгхай

БАКУ /Trend/ - Проведение COP29 в Баку является показателем приверженности Азербайджана Целям устойчивого развития (ЦУР).

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил генеральный директор департамента международных отношений министерства иностранных дел Лаоса Даови Вонгхай во время выступления 7 мая на 4-м диалоге ЦУР на тему "Консультации с заинтересованными сторонами по поводу 4-го добровольного национального обзора Азербайджана и продвижения по пяти Целям устойчивого развития (ЦУР)".

По его словам, в Азербайджане уделяется большое внимание реализации Целей устойчивого развития.

"Я выражаю благодарность правительству Азербайджана за приглашение на это мероприятие.

Мы слышали, что предложение Азербайджана состоит в том, чтобы разминирование стало 18-й Целью устойчивого развития ООН. Мы поддерживаем это предложение Азербайджана. В настоящее время проблема мин является одной из самых серьезных в мире", - добавил он.

Отметим, что в Баку проходит 4-й Диалог ЦУР на тему "Консультации с заинтересованными сторонами по поводу 4-го добровольного национального обзора Азербайджана и продвижения по пяти Целям устойчивого развития (ЦУР)".

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