Азербайджан планирует утвердить 4-й добровольный национальный отчет по ЦУР - Владанка Андреева

БАКУ /Trend/ - 14 июня Азербайджан планирует утвердить 4-й добровольный национальный отчет по ЦУР.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила резидент-координатор Организации Объединенных Наций в Азербайджане Владанка Андреева в своей речи на открытии 4-го диалога ЦУР на тему "Консультации с заинтересованными сторонами по поводу 4-го добровольного национального обзора Азербайджана и продвижения по пяти Целям устойчивого развития (ЦУР)".

По ее словам, целью этих панелей, заседаний является привлечение инновационных решений по Целям устойчивого развития в Азербайджане.

"На данной платформе рассматривается четвертый добровольный обзор Азербайджана. Азербайджан - одна из немногих стран, которая представляет свой четвертый обзор. Это показывает, что правительство Азербайджана уделяет этому направлению серьезное внимание", - добавила она.

Отметим, что в Баку проходит 4-й Диалог ЦУР на тему "Консультации с заинтересованными сторонами по поводу 4-го добровольного национального обзора Азербайджана и продвижения по пяти Целям устойчивого развития (ЦУР)".

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