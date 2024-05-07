Центральная Азия является перспективным рынком для Betamont - представитель компании

БАКУ /Trend/ - Словацкая транспортная компания Betamont считает регион Центральной Азии очень перспективным для своей деятельности.

Об этом сказал во вторник Trend Матеж Сабол (Matej Sabol), член исполнительного совета центральноевропейской группы компаний AZC Orbis Invest и представитель главного акционера Betamont, в кулуарах азербайджано-словацкого бизнес-форума.

"Прямо сейчас у нас есть проекты в Казахстане и Узбекистане. Эти проекты связаны с весовым контролем на дорогах, что является одной из сфер нашей деятельности. Хотя эти проекты не являются масштабными, мы уже присутствуем на рынке в этих странах. Мы стремимся расширить свое присутствие в каждом перспективном регионе, и страны Центральной Азии являются многообещающими для деятельности нашей компании", – сказал он.

Также Сабол отметил, что в Центральной Азии в настоящее время реализуется проект по строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

"На данный момент мы не участвуем в этом проекте, но он является частью Среднего коридора. В условиях, когда транспортировка товаров через Россию из Азии в Европу затруднена, Средний коридор открывает дополнительные возможности для нашей компании", – добавил он.

Отметим, что Betamont – это словацкая технологическая компания, которая специализируется на интеллектуальных транспортных системах (ИТС). Автомобильный и железнодорожный транспорт являются основными направлениями ее исследований и разработок.

Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турцию и страны Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.