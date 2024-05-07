Специальное предложение от AZAL на перелеты между Баку и Дубаем

БАКУ /Trend/ - 7 мая 2024 года, Баку – В период с 7 по 23 мая 2024 года Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL представляет специальное предложение для полетов между Баку и Дубаем, передает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО Azerbaijan Airlines.



Предложение действительно для рейсов авиакомпании, которые будут выполняться с 3 июня по 5 сентября 2024 года, за исключением пиковых периодов.



Стоимость авиабилетов из Баку в Дубай

В одну сторону:

* Ночные рейсы – от 88 евро

* Утренние рейсы – от 108 евро

Туда и обратно:

* Ночные рейсы – от 168 евро

* Утренние рейсы – от 208 евро



Стоимость авиабилетов из Дубая в Баку

В одну сторону:

* Ночные рейсы – от 348 дирхам

* Утренние рейсы – от 428 дирхам

Туда и обратно:

* Ночные рейсы – от 666 дирхам

* Утренние рейсы – от 828 дирхам



Отметим, что стоимость билетов не включает багаж, но предусмотрена возможность перевозки ручной клади до 10 кг.



Не упустите возможность воспользоваться этим предложением, приобрести билеты в Дубай по специальным ценам и провести летние каникулы, наполненные приключениями!



Билеты доступны для приобретения на официальном сайте www.azal.az или через обновленное мобильное приложение авиакомпании Azerbaijan Airlines.

