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Специальное предложение от AZAL на перелеты между Баку и Дубаем

Транспорт Материалы 7 мая 2024 09:41 (UTC +04:00)
Специальное предложение от AZAL на перелеты между Баку и Дубаем

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БАКУ /Trend/ - 7 мая 2024 года, Баку – В период с 7 по 23 мая 2024 года Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL представляет специальное предложение для полетов между Баку и Дубаем, передает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО Azerbaijan Airlines.

Предложение действительно для рейсов авиакомпании, которые будут выполняться с 3 июня по 5 сентября 2024 года, за исключением пиковых периодов.

Стоимость авиабилетов из Баку в Дубай
В одну сторону:
* Ночные рейсы – от 88 евро
* Утренние рейсы – от 108 евро
Туда и обратно:
* Ночные рейсы – от 168 евро
* Утренние рейсы – от 208 евро

Стоимость авиабилетов из Дубая в Баку
В одну сторону:
* Ночные рейсы – от 348 дирхам
* Утренние рейсы – от 428 дирхам
Туда и обратно:
* Ночные рейсы – от 666 дирхам
* Утренние рейсы – от 828 дирхам

Отметим, что стоимость билетов не включает багаж, но предусмотрена возможность перевозки ручной клади до 10 кг.

Не упустите возможность воспользоваться этим предложением, приобрести билеты в Дубай по специальным ценам и провести летние каникулы, наполненные приключениями!

Билеты доступны для приобретения на официальном сайте www.azal.az или через обновленное мобильное приложение авиакомпании Azerbaijan Airlines.

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