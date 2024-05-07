Хакеры совершили кибератаку на Минобороны Великобритании

БАКУ /Trend/ - В результате взлома серверов Минобороны Великобритании хакеры получили доступ к данным чиновников и действующих военнослужащих. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники, передает Trend.

Источники указывают на возможную связь мошенников с Китаем. Представители правительства Великобритании планируют выступить с заявлением в парламенте 7 мая по поводу этой кибератаки, но прямого обвинения Китая в злонамеренных действиях не планируется.

Хакеры, по предварительным данным, получили доступ к личной информации, включая банковские реквизиты, сотрудников Минобороны и действующих/бывших военнослужащих, через взлом систем обработки платежей. В настоящее время ведется расследование инцидента.