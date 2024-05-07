Директор ВОЗ по Европе поблагодарил Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Выражаю искреннюю благодарность тюркским государствам, в частности Азербайджану и Турции, которые с самого начала делились своими вакцинами, защитными масками с другими странами.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в интервью агентству Anadolu сказал директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Европе Ханс Клюге.

Он отметил тот факт, что некоторые государства не делились с другими странами вакцинами и защитными масками, а также подчеркнул потребность в прозрачности и взаимопомощи.

"Солидарность" для Организации тюркских государств не является пустым словом, и это то, что должны демонстрировать все страны", - добавил Клюге.

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