Пограничные столбы в Тавуше – гарантия безопасности Армении – Никол Пашинян

БАКУ/Trend/ - Пограничные столбы в Тавуше – гарантия безопасности Армении.
Об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции, передает во вторник Trend со ссылкой на армянские СМИ.
"Происходящее в Армении сегодня – это создание гарантий безопасности, ибо прежние гарантии не сработали", - подчеркнул он.
Пашинян обещал сделать все возможное для усиления этих гарантий и увеличения числа пограничных столбов.
Отметим, что на основании геодезических измерений, в рамках работ по уточнению координат на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения по состоянию на 6 мая 2024 года установлено 40 пограничных столбов.
Работа экспертных групп двух государств продолжается.
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