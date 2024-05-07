Пограничные столбы в Тавуше – гарантия безопасности Армении – Никол Пашинян

БАКУ/Trend/ - Пограничные столбы в Тавуше – гарантия безопасности Армении.

Об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции, передает во вторник Trend со ссылкой на армянские СМИ.

"Происходящее в Армении сегодня – это создание гарантий безопасности, ибо прежние гарантии не сработали", - подчеркнул он.

Пашинян обещал сделать все возможное для усиления этих гарантий и увеличения числа пограничных столбов.

Отметим, что на основании геодезических измерений, в рамках работ по уточнению координат на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения по состоянию на 6 мая 2024 года установлено 40 пограничных столбов.

Работа экспертных групп двух государств продолжается.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!