Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. ИКТ

Azercell ведет переговоры с поставщиками услуг по созданию более надежной системы управления отходами

ИКТ Материалы 7 мая 2024 10:46 (UTC +04:00)
Azercell ведет переговоры с поставщиками услуг по созданию более надежной системы управления отходами

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Azercell ведет переговоры с поставщиками услуг по созданию более надежной системы управления отходами.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала директор департамента права, этики и комплаенса Azercell Ширин Алиева в ходе презентации первого отчета об Устойчивом Развитии (ESG) за 2023 год.

"Признавая наш потенциал лидера в области устойчивого развития, мы стремимся включить нашу стратегию устойчивого развития в повестку дня на 2024 год. В стремлении к устойчивому развитию мы изучаем возможности применения методов экономики замкнутого цикла для снижения зависимости от истощения природных ресурсов. Это включает в себя усилия по продлению срока службы аккумуляторов за счет более эффективного использования и переработки. Кроме того, ведутся переговоры с поставщиками услуг по созданию более надежной системы управления отходами", - отметила она.

Напомним, что по итогам прошлого года прибыль Azercell составила около 570 миллионов манатов. Доля на рынке составляет 48,2 процента.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости