БАКУ /Trend/ - Azercell ведет переговоры с поставщиками услуг по созданию более надежной системы управления отходами.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала директор департамента права, этики и комплаенса Azercell Ширин Алиева в ходе презентации первого отчета об Устойчивом Развитии (ESG) за 2023 год.

"Признавая наш потенциал лидера в области устойчивого развития, мы стремимся включить нашу стратегию устойчивого развития в повестку дня на 2024 год. В стремлении к устойчивому развитию мы изучаем возможности применения методов экономики замкнутого цикла для снижения зависимости от истощения природных ресурсов. Это включает в себя усилия по продлению срока службы аккумуляторов за счет более эффективного использования и переработки. Кроме того, ведутся переговоры с поставщиками услуг по созданию более надежной системы управления отходами", - отметила она.

Напомним, что по итогам прошлого года прибыль Azercell составила около 570 миллионов манатов. Доля на рынке составляет 48,2 процента.

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