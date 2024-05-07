Ожидается сдача в эксплуатацию гидроузла между Ираном и Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - В ближайшие дни ожидается сдача в эксплуатацию гидроузла "Гыз Галасы" между Ираном и Азербайджаном на реке Араз.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил исполнительный директор Региональной водной компании Восточного Азербайджана Ирана Юсиф Гаффарзаде.

По его словам, данный гидроузел является одним из важнейших проектов между двумя странами, который полностью готов к эксплуатации.

Гаффарзаде отметил, что с вводом в эксплуатацию гидроузла "Гыз Галасы", расположенного в 196 км ниже Аразской водной плотины, на территории Ирана будет обеспечено водой 74 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий (62 тысячи гектаров в Ардебильской области, 12 тысяч гектаров в Восточно-Азербайджанской области). Таким образом, это приведет к увеличению производства сельскохозяйственной продукции на указанных территориях.

Представитель компании сообщил, что из-за паводков скоростью 3,44 тысячи кубометров в секунду по обе стороны гидроузла "Гыз Галасы" предусмотрен регулирующий канал.

Отметим, что иранская сторона заявляет, что на гидроузел "Гыз Галасы" были потрачены средства в размере 5,5 триллиона риалов (около 131 миллиона долларов США).

Посредством этой водной плотины будет обеспечено водой 74 тысячи гектаров в провинциях Восточный Азербайджан и Ардебиль Ирана, что обеспечит работой 85 тысяч человек.

Эта водная плотина будет регулировать 2 миллиарда кубометров воды в год (1 миллиард кубометров для Азербайджана, 1 миллиард кубометров для Ирана).

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