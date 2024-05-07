В Азербайджане функционируют 17 женских ресурсных центров - Бахар Мурадова

БАКУ /Trend/ - На данный момент, в Азербайджане функционируют 17 женских ресурсных центров.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова во время выступления 7 мая на 4-м Диалоге ЦУР на тему "Консультации с заинтересованными сторонами по поводу 4-го добровольного национального обзора Азербайджана и продвижения по пяти Целям устойчивого развития (ЦУР)".

По ее словам, в центрах проводятся различные тренинги для женщин.

"В результате работы, проделанной этими центрами, более 800 женщин, накопив знания, начали свою бизнес-деятельность.

В настоящее время существуют проблемы, связанные с устойчивостью этих центров. Это также следует учитывать", - добавила она.

Отметим, что в Баку проходит 4-й Диалог ЦУР на тему "Консультации с заинтересованными сторонами по поводу 4-го добровольного национального обзора Азербайджана и продвижения по пяти Целям устойчивого развития (ЦУР)".

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