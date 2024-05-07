В Баку проведен просветительский семинар и медиатур по Центру аутизма (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Для представителей СМИ проведен просветительский семинар по повышению осведомленности об аутизме и медиатур по Центру аутизма в Баку, сообщает Trend Life.

Семинар и медиатур проведены при совместной организации Агентства по развитию медиа (MEDİA), Общественного объединения "Birgə və Sağlam" (Вместе и здоровы), а также программы "Волонтер DOST" Агентства DOST.

Основатель и председатель Общественного объединения "Birgə və Sağlam" Айтен Эйналова рассказала представителям СМИ о деятельности Центра аутизма.

"Общественное объединение "Birgə və Sağlam" действует на протяжении десяти лет, и оказывает поддержку людям с расстройством аутистического спектра и их семьям. Объединение проводит просветительскую работу - это многочисленные конгрессы, конференции, панельные дискуссии, социальные проекты местного и международного уровня. Здание Центра аутизма - новое, его открытие состоялось несколько лет назад при поддержке Фонда Гейдара Алиева", - отметила Эйналова.

Айтен Эйналова особо подчеркнула большую заботу и внимание Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой к деятельности Центра аутизма и его воспитанникам.

Присутствующий на мероприятии исполнительный директор Агентства по развитию медиа Ахмед Исмаилов упомянул о важной роли донесения до общества вопросов, связанных с аутизмом, а также освещении в СМИ деятельности Центра аутизма.

Далее психолог Центра аутизма Айнур Гарибова провела семинар, который затронул такие темы как "Что такое аутизма?", "Интеграция людей с аутизмом в общество", "Роль СМИ в формировании позитивного отношения к аутизму" и т.д.

Затем представители СМИ ознакомились с деятельностью Центра аутизма и предоставляемыми им услугами.

Айтен Эйналова отметила, что в Центре аутизма проводят специальную подготовку на основе модели обучения Принстонского института развития ребенка – ABA-терапии (прикладной анализ поведения). В Центре аутизма к каждому из детей индивидуальный подход, для них подготавливаются обучающие программы в соответствии с их потребностями.

Было подчеркнуто, что Общественного объединение "Birgə və Sağlam" придает особое значение формированию инклюзивного общества.

Затем вниманию участников семинара было представлено выступление ритм-группы "Mavi Ürəklər" (Голубые сердца), в состав которой входят молодые люди с синдромом аутизма. Также были продемонстрированы изделия ручной работы, созданные воспитанниками Центра аутизма.

При Центре аутизма действует кафе "Kaşalata", сотрудниками которого являются молодые люди с аутизмом.

"Кафе, действующее при Центре аутизма – это пилотный проект, но совсем скоро в центре Баку состоится открытие первого инклюзивного кафе в стране", - добавила Эйналова.

В заключение мероприятия воспитанники Центра аутизма и представители СМИ раскрасили макет дерева, которое символизирует единство.

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