Президент Ильхам Алиев: Азербайджан использует надежные пути для транспортировки своего природного газа в Европу

БАКУ/Trend/ - Азербайджан использует надежные пути для транспортировки своего природного газа в Европу.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Заявив, что поставки в Европу увеличатся с 8 млрд кубометров в 2021 году до 12 млрд кубометров в этом году, глава государства сообщил, что это составляет ровно половину от общего экспорта газа Азербайджана. «В наших планах стоит вопрос транспортировки только в Евросоюз 20 млрд кубометров газа до конца 2027 года. Думаю, мы добьемся этого», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.