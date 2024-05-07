Депутаты парламента Азербайджана начали обсуждение 18 вопросов

БАКУ /Trend/ - Очередное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана начало свою работу.

Как сообщает во вторник Trend, повестка дня заседания включает в себя 18 нижеприведенных вопросов:

1. Законопроект «О создании искусственных земельных участков в части Каспийского моря (озера), принадлежащей Азербайджанской Республике» (третье чтение).

2. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об утверждении Устава внутренней службы Вооруженных сил Азербайджанской Республики", "Об охране памятников истории и культуры", "О выдаче лиц, совершивших преступление (экстрадиция)" и "О культуре" (третье чтение).

3. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об образовании" (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в законы "Об увековечении имени шехида и льготах семьям шехидов", "О статусе и социальной защите граждан, принимавших участие в ликвидации Чернобыльской аварии и пострадавших в результате данной аварии", "О ветеранах", "О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (лиц, перемещенных в пределах страны)", "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки", "О профессиональном образовании" и "О правах лиц с инвалидностью" (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О прохождении службы в органах юстиции" (третье чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением Конституционного закона Азербайджанской Республики от 9 июня 2023 года № 900-VIKQD о внесении изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики "Об Уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики".

7. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О табаке и табачных изделиях" (второе чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в закон "О продовольственной безопасности" (второе чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, Таможенный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О государственной пошлине" и "О лицензиях и разрешениях" (второе чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в "Положение о службе в таможенных органах", утвержденный законом Азербайджанской Республики от 7 декабря 1999 года № 768 (второе чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственной службе" (второе чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в "Положение о Совете управления государственной службой Азербайджанской Республики", утвержденный законом Азербайджанской Республики от 29 марта 2002 года № 283-IIQ (второе чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в "Список наркотических средств, психотропных веществ, оборот которых запрещен, ограничен и контролируется на территории Азербайджанской Республики, а также прекурсоров, на импорт, экспорт, транзитную транспортировку и производство которых на территории Азербайджанской Республики требуется лицензия", утвержденный законом Азербайджанской Республики от 28 июня 2005 года № 960-IIQ (второе чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Семейный кодекс Азербайджанской Республики и закон Азербайджанской Республики "О государственной пошлине" (второе чтение).

15. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц"" (второе чтение).

16. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики и Гражданский кодекс Азербайджанской Республики" (второе чтение).

17. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики" (второе чтение).

18. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках" (первое чтение).

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