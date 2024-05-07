В Азербайджане выдано более 50 миллионов манатов льготных кредитов на развитие женского предпринимательства - замминистра

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на более чем 800 инвестиционных проектов, связанных с развитием женского предпринимательства, предоставлено льготных кредитов на сумму более 50 миллионов манатов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайдажна Сахиб Мамедов, выступая на 4-м диалоге ЦУР на тему "Консультации с заинтересованными сторонами по поводу 4-го добровольного национального обзора Азербайджана и продвижения по пяти Целям устойчивого развития (ЦУР)".

По его словам, это показатель того, что Азербайджан придает данному проекту большое значение.

"Хочу отметить, что Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана в течение первых кварталов 2020-2024 годов предоставил более 50 миллионов манатов льготных кредитов более 800 инвестиционным проектам, связанным с развитием женского предпринимательства, и создал возможность для открытия более 1000 новых рабочих мест", - добавил он.

Отметим, что в Баку проходит 4-й Диалог ЦУР на тему "Консультации с заинтересованными сторонами по поводу 4-го добровольного национального обзора Азербайджана и продвижения по пяти Целям устойчивого развития (ЦУР)".

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