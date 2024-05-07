БАКУ /Trend/ - Azercell планирует полностью интегрировать инициативы по цифровизации к 2025 году.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала директор департамента права, этики и комплаенса Azercell Ширин Алиева в ходе презентации первого отчета об Устойчивом Развитии (ESG) за 2023 год.



"Ориентируясь на благополучие наших сотрудников, мы стремимся к 2025 году полностью интегрировать инициативы по цифровизации, такие как платформа SAP SuccessFactors. Этот шаг направлен на то, чтобы предложить нашим сотрудникам более комфортную среду для гибридного режима работы и предоставить им цифровой доступ ко всем HR-услугам", - подчеркнула она.

Она упомянула, что реализуя намеченные планы, Azercell готова оказать положительное влияние на окружающую среду, сотрудников и сообщества, в которых работает компания.

"Мы с оптимизмом смотрим в будущее и по-прежнему стремимся стать лидером рынка в области устойчивого развития", - добавила она.

Напомним, что по итогам прошлого года прибыль Azercell составила около 570 миллионов манатов. Доля на рынке составляет 48,2 процента.

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