В текущем году Azercell планирует запустить до 40 радиостанций, функционирующих на солнечной энергии

БАКУ /Trend/ - В текущем году компания Azercell планирует запустить до 40 радиостанций, функционирующих на солнечной энергии.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала директор департамента права, этики и комплаенса Azercell Ширин Алиева в ходе презентации первого отчета об Устойчивом Развитии (ESG) за 2023 год.

"В текущем году компания Azercell планирует запустить до 40 радиостанций, функционирующих на солнечной энергии. Этот шаг позволит значительно сократить углеродный след и повысить экологичность связи", - подчеркнула она.

Напомним, что по итогам прошлого года прибыль Azercell составила около 570 миллионов манатов. Доля на рынке составляет 48,2 процента.

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