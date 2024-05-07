«Сабаил» потерял шанс на попадание в еврокубки

БАКУ /Trend/ - Еще один азербайджанский футбольный клуб остался без еврокубков.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на İdman.biz, «Сабаил» потерял теоретические шансы сыграть в континентальных кубках.

Причиной этому стал последний матч XXXIII тура премьер-лиги. Команда Шахина Диниева, проигравшая «Габале» со счетом 2:3, попрощалась с мечтой попасть в четверку лучших по итогам сезона.

«Сабаил», идущий на 6-м месте с 42 очками, в лучшем случае может догнать ставший четвертым «Сумгайыт». Но результаты личных игр оставят команду за пределами четвёрки. Даже если очки 3-4 команд будут одинаковыми, «Сабаил» не сможет подняться выше 5-го места.

Итак, на последние три путевки в еврокубки осталось 4 претендента. «Зира», «Сабах», «Сумгайыт» и «Нефтчи» борются за место в Лиге Европы и две путевки в Лигу Конференции. Ранее «Карабах» «обеспечил» себе путевку на Лигу чемпионов.

Отметим, что в предыдущие дни XXXIII тура «Туран Товуз» потерял шансы на попадание в еврокубки.

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