После ремонта возобновилась добыча с платформы "Глубоководье Гюнешли"

БАКУ/Trend/ - Компания bp как оператор проекта разработки месторождения "Азери-Чираг-глубоководье Гюнешли" (АЧГ), сегодня сообщила о завершении раньше срока плановых профилактических работах на платформе "Глубоководье Гюнешли" и возобновлении добычи с нее углеводородов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на сообщение bp.

"Добыча с платформы Deepwater Guneshli (Глубоководье Гюнешли) была приостановлена 25 апреля. План профилактических работ был рассчитан на 15 дней, однако удалось выполнить все намеченные работы к 7 мая, то есть раньше срока", - отмечено в пресс-релизе bp.

В сообщении подчеркивается, что "производственные и экспортные системы данной добывающей платформы вновь введены в эксплуатацию".

В bp напомнили, что технические работы предполагали замену клапанов, радиоизотопных источников и другие ремонтные действия, и все они успешно выполнены.

Временная остановка платформы была включена в производственный план bp на 2024 год и учитывалась в прогнозах добычи углеводородов с этого флагманского блока месторождений.

Отметим, что добыча нефти с АЧГ ведется с осени 1997 года, до сих пор извлечено более 4,3 миллиарда баррелей.

Запасы АЧГ оценены в около семь миллиардов баррелей нефти.

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