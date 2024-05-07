Азербайджан добился ускорения процесса реализации ЦУР - представитель ООН

БАКУ /Trend/ - Азербайджан добился ускорения процесса реализации ЦУР.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил советник ООН по Устойчивому развитию Рикардо Месиано, выступая 7 мая на открытии 4-го диалога ЦУР на тему "Консультации с заинтересованными сторонами по поводу 4-го добровольного национального обзора Азербайджана и продвижения по пяти Целям устойчивого развития (ЦУР)".

По его словам, последние процессы показывают, что правительства должны сами руководить реализацией Целей устойчивого развития.

"Важным фактором является сбор данных, связанных с изменением климата, социальным благополучием и т. д., их анализ и определение целей на будущее. Общество должно быть мобилизовано на выполнение ЦУР и тогда можно будет добиться успеха на основе этих принципов", - добавил он.

Отметим, что в Баку проходит 4-й Диалог ЦУР на тему "Консультации с заинтересованными сторонами по поводу 4-го добровольного национального обзора Азербайджана и продвижения по пяти Целям устойчивого развития (ЦУР)".

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