В Конье проходят международные поисково-спасательные учения "Anatolian Phoenix-2024" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В городе Конья Турецкой Республики проходят международные поисково-спасательные учения "Anatolian Phoenix-2024".

Как сообщили во вторник Trend в минобороны Азербайджана, на предварительном этапе участникам учений был представлен брифинг.

"На брифинге было подробно рассказано о цели, сценарии, месте проведения учений, задачах, которые будут выполнены на различных этапах, и правилах безопасности.

В учениях с участием военнослужащих разных стран Азербайджан представляют группа личного состава парашютно-десантной и поисково-спасательной служб ВВС, средства авиации, а также спецназ ВМС.

Учения "Anatolian Phoenix-2024" продлятся до 17 мая", - говорится в сообщении ведомства.

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