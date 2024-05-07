Казахстан вводит запрет на экспорт сахара

БАКУ /Trend/ - Власти Казахстана вводят запрет на экспорт сахара до 31 августа 2024 года. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства республики, передает Trend.

Отмечается, что такое решение было принято на заседании межведомственной комиссии (МВК) по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях с целью обеспечить бесперебойное снабжение сахаром граждан республики.

"Данная мера не коснется международного транзита", - пояснили в правительстве.

В настоящее время баланс запасов сахара на складах и объемов импорта в Казахстан составляет порядка 256 тыс. тонн, это половина годовой потребности страны (500-550 тыс. тонн).