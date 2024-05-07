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Казахстан вводит запрет на экспорт сахара

Казахстан Материалы 7 мая 2024 03:18 (UTC +04:00)
Казахстан вводит запрет на экспорт сахара

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Власти Казахстана вводят запрет на экспорт сахара до 31 августа 2024 года. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства республики, передает Trend.

Отмечается, что такое решение было принято на заседании межведомственной комиссии (МВК) по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях с целью обеспечить бесперебойное снабжение сахаром граждан республики.

"Данная мера не коснется международного транзита", - пояснили в правительстве.

В настоящее время баланс запасов сахара на складах и объемов импорта в Казахстан составляет порядка 256 тыс. тонн, это половина годовой потребности страны (500-550 тыс. тонн).

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