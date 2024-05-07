Средний коридор способствует развитию ж/д инфраструктуры в регионе - Betamont

БАКУ /Trend/ - Развитие железнодорожной инфраструктуры на Кавказе и в странах Центральной Азии обладает огромным потенциалом, особенно в контексте деятельности Среднего коридора.

Об этом сказал во вторник Trend в кулуарах азербайджано-словацкого бизнес-форума член исполнительного совета центральноевропейской группы компаний AZC Orbis Invest и представитель главного акционера словацкой компании Betamont Матеж Сабол (Matej Sabol).

"Betamont активно занимается разработкой транспортной инфраструктуры, особенно в железнодорожной сфере. У Betamont обширный опыт в области систем безопасности. Мы в основном устанавливаем сигнальные и блокировочные устройства и другие средства, направленные на обеспечение безопасности железнодорожного движения. Кроме того, Betamont также работает с дорогами, тоннелями, мостами и другими объектами инфраструктуры. Это отрасль с высокой степенью специализации, и мы видим, что регион Центральной Азии и Кавказа обещает быть очень перспективным благодаря развитию здесь железнодорожных маршрутов, особенно с учетом Среднего коридора, который, по сути, представляет собой новый Шелковый путь", - сказал Сабол.

По его словам, поскольку сейчас через Россию доставить товары из Азии в Европу крайне затруднительно, Средний коридор открывает еще больше возможностей для деятельности Betamont в странах региона.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турцию и страны Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.