Азербайджан в числе 5 стран, подготовивших свой 4-й национальный обзор по ЦУР - Маркос Нето

БАКУ /Trend/ - Азербайджан входит в число 5 стран, подготовивших свой четвертый национальный обзор по ЦУР.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил помощник генерального секретаря ООН, административный помощник и директор Бюро политической и программной поддержки Программы развития ООН Маркос Нето, выступая 7 мая на открытии 4-го диалога ЦУР на тему "Консультации с заинтересованными сторонами по поводу 4-го добровольного национального обзора Азербайджана и продвижения по пяти Целям устойчивого развития (ЦУР)".

"Азербайджан входит в число 5 стран, подготовивших свой четвертый национальный обзор по ЦУР. В связи с этим мы поздравляем Азербайджан", - отметил он.

По словам Нето, участие женщин в экономике означает дополнительные 12 триллионов долларов США.

"Негативные последствия запрета на участие женщин в экономике - невероятны", - подчеркнул он.

Он упомянул, что ООН готова оказать поддержку повышению роли женщин в экономике Азербайджана и может разработать финансовые программы.

"Мы поддерживаем национальные приоритеты Азербайджана, делимся знаниями в области разминирования, гендерного равенства, изменения климата.

Мы добились создания в Азербайджане 17 женских ресурсных центров. Таким образом, более 8 тысяч женщин прошли различные курсы и были обеспечены оборудованием. Мы оказываем им психологическую и финансовую поддержку", - сказал Нето.

Он подчеркнул, что во всем мире необходимо провести реформы в сфере профессий, запрещенных для женщин.

"Азербайджан в этой области добился выдающихся успехов. Мы хотели бы, чтобы Азербайджан интегрировал вопрос гендерного равенства во все сферы. Азербайджан также может воспользоваться опытом Бразилии в этом вопросе", - добавил он.

Отметим, что в Баку проходит 4-й Диалог ЦУР на тему "Консультации с заинтересованными сторонами по поводу 4-го добровольного национального обзора Азербайджана и продвижения по пяти Целям устойчивого развития (ЦУР)".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!