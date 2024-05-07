БАКУ /Trend/ - Проректор по вопросам науки и инноваций Азербайджанского университета языков Новруз Мамедов освобожден от занимаемой должности.

Об этом Trend сообщил во вторник руководитель пресс-службы Азербайджанского университета языков Джавид Зейналлы.

Он отметил, что Н.Мамедов освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Напомним, что 21 апреля 2018 года Новруз Мамедов был назначен премьер-министром. 8 октября 2019 года подал в отставку с этой должности. 19 ноября 2019 года Новруз Мамедов был назначен проректором по вопросам науки и инноваций Азербайджанского университета языков.

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