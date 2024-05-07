Инфляция в Турции начнет снижаться в летние месяцы - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил решимость правительства по снижению высокой инфляции в стране до однозначных показателей, передает Trend.

Он заявил, что процесс снижения инфляции начнется в летние месяцы.

Эрдоган отметил: "Несмотря на войны и кризисы в нашем регионе, мы решительно продолжаем осуществлять нашу экономическую программу. В феврале уровень безработицы составил 8,7%, однако мы видим дисбаланс на рынке труда. Мы принимаем необходимые меры для решения проблем, связанных с прожиточным минимумом и заработной платой. Наша цель - снизить инфляцию до однозначных показателей. Годовая инфляция начнет снижаться в летние месяцы".

По официальным данным, инфляция в Турции в апреле составила 69,8% в годовом исчислении, что выше, чем в предыдущем месяце (68,5%). Глава Минфина Турции Мехмет Шимшек ранее сообщал, что местные власти ожидают быстрого снижения инфляции с июня и прогнозируют ее на уровне 36% к концу текущего года.