Азербайджан играет стратегическую роль как важный партнер Словакии - Дениса Сакова

БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет стратегическую роль как важный партнер Словакии.

Об этом заявила на проходящем в Баку бизнес-форуме вице-премьер правительства Словакии, министр экономики Дениса Сакова, передает во вторник Trend.

По ее словам, сотрудничество между двумя странами растет с каждым годом, и этому будет содействовать подписанное в апреле этого года соглашение об избежании двойного налогообложения.

Сакова упомянула, что наличие такого соглашения, а также договорно-правовой базы из 11 документов позволит углубить взаимное экономическое сотрудничество.

"В Баку прибыли представители 37 компаний и структур Словакии. Я верю в их продуктивные переговоры в ходе этого визита", - подчеркнула министр.

Он также добавила, что данный бизнес-форум - продуктивная платформа для налаживания тесных связей между компаниями и бизнесменами двух стран.

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