Cтроительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан начнется в октябре

БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что строительство железнодорожной линии Китай-Кыргызстан-Узбекистан начнется уже в октябре текущего года, передает Trend.

Жапаров отметил, что в настоящее время Кыргызстан является «тупиковым» государством в плане логистики, вынужденным использовать железнодорожные маршруты через Казахстан и Россию для выхода на международные рынки. Он подчеркнул, что строительство железнодорожной линии позволит стране иметь собственный транспортный путь и обеспечит доступ к мировым рынкам.

Ранее в марте Жапаров уже сообщал о достижении общего понимания механизма реализации проекта по строительству железнодорожной линии Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

По планам властей, маршрут железнодорожной линии на территории Кыргызстана пройдет через Торугарт, Кош-Добо, Казарман и Джалал-Абад, его протяженность составит 311 километров, а ориентировочная стоимость строительства - 4,7 миллиарда долларов. Технико-экономическое обоснование проекта было разработано проектно-изыскательским институтом Китайской железнодорожной строительной корпорации. В июле 2023 года стороны объявили о завершении работ и подтвердили технико-экономическую целесообразность строительства железнодорожной линии.