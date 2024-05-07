В Бакинском аэропорту пассажиропоток в апреле 2024 года увеличился на 50%

БАКУ /Trend/ - В апреле этого года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил около 570 тысяч пассажиров, передает во вторник Trend со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было перевезено 379 тысяч пассажиров.

На международных маршрутах на долю иностранных авиакомпаний пришлось 54,3% пассажироперевозок, остальное - на национального авиаперевозчика. Иностранные авиакомпании обслужили более 280 тысяч пассажиров, национальный авиаперевозчик – 236 тысяч пассажиров.

В апреле текущего года число пассажиров, перевезенных в направлении Нахчывана, увеличилось на 30% и составило 52,7 тыс. человек. Сравнивая показатели апреля 2023 и 2024 годов, количество рейсов по этому маршруту выросло с 152 до 266.

Кроме того, наблюдался рост числа транзитных пассажиров. По сравнению с апрелем прошлого года количество транзитных пассажиров выросло на 85% и достигло 28 тысяч человек.

Таким образом, за первые 4 месяца 2024 года Бакинский аэропорт обслужил на 41,3% больше - свыше 2 миллионов пассажиров. В указанный период в ряд популярных международных направлений из аэропорта входили такие города, как Стамбул, Тбилиси, Дубай, Абу-Даби, Москва, Анкара, Санкт-Петербург, Дели, Доха и Шарджа. AZAL, Turkish Airlines, Ajet, Аэрофлот, Rossiya Airlines, Air Arabia, Wizz Air Abu Dhabi, FlyDubai, Georgian Wings, Indigo, Qatar Airways и другие авиакомпании на этих маршрутах перевезли более 1,178 миллиона пассажиров.

Также количество авиаперевозчиков, выполняющих рейсы из Бакинского аэропорта, увеличилось с 29 до 34 (14 лоукостеров), что предоставило пассажирам больше возможностей для путешествий. За первые 4 месяца текущего года этими авиакомпаниями было выполнено 8494 рейса.