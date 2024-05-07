Закир Ибрагимов провел встречу с победителем третьего конкурса «Yüksəliş»

БАКУ /Trend/ - Председатель Правления Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» Закир Ибрагимов провел очередную встречу с одним из победителей третьего конкурса «Yüksəliş» («Восхождение») Вугаром Мамедовым в рамках программы наставничества проекта.

На встрече была обсуждена стратегия развития Акционерного Общества на период до 2035 года, направленная на внесение вклада в устойчивое развитие горнодобывающей промышленности страны. Председатель Правления проинформировал победителя конкурса о формировании стратегии, методах и правилах управления ею, дал практические рекомендации по реализации инвестиционных проектов.

В ходе встречи З.Ибрагимов в соответствии с годовым планом личностного развития поручил В.Мамедову проанализировать цены на золото на мировом рынке, изучить динамику изменения рыночных цен и тенденции. Затем был проведен обширный обмен мнениями по темам, представляющим взаимный интерес.

Напомним, что конкурс «Yüksəliş» («Восхождение») был учрежден Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 26 июля 2019. В конкурсе участвуют граждане Азербайджанской Республики в возрасте от 21 до 51 года, имеющие двухлетний опыт управления и высшее образование. Конкурс состоит из пяти этапов – регистрации, онлайн-отбора, очной встречи, полуфинального и финального стадий. Победители конкурса получают индивидуальный план развития на 1 год от наставников (https://yukselish.az/mentors.html) и грант на саморазвитие в размере 20 000 манатов каждый. Отметим, что 25 декабря 2023 года Президент Азербайджанской Республики подписал Распоряжение о проведении очередного, четвертого по счету конкурса «Восхождение».