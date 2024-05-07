В Азербайджане оплата обучения ряда лиц будет осуществляться за счет средств госбюджета

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обучение лиц с особыми потребностями в социальной защите в образовательных учреждениях на платной основе будет оплачиваться за счет средств государственного бюджета.

Как сообщает во вторник Trend, вопрос об этом был отмечен в поправке к закону Азербайджанской Республики "Об образовании", которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно изменению, оплата обучения указанных ниже лиц будет осуществляться за счет средств государственного бюджета Азербайджана:

- дети, потерявшие родителей и оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в государственных, муниципальных и частных высших, средних специальных и профессиональных учебных заведениях;

- члены семьи шехидов, обучающиеся в государственных, муниципальных и частных высших, средних специальных и профессиональных учебных заведениях;

- лица, получившие звание "Ветеран войны" за участие в боевых действиях за территориальную целостность Азербайджанской Республики, обучающиеся в государственных, муниципальных и частных высших, средних специальных и профессиональных учебных заведениях;

- лица с 61-100-процентным нарушением функций организма, а также лица в возрасте до 18 лет, с установленной инвалидностью, обучающиеся в государственных, муниципальных и частных высших и средних специальных учебных заведениях,

- дети лиц, инвалидность которых была установлена в связи с защитой территориальной целостности, независимости и Конституционного строя Азербайджанской Республики, и погибших во имя свободы, суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики, пропавших без вести во время военной операции и признанных судом умершими, обучающиеся в государственных, муниципальных и частных высших и средних специальных учебных заведениях;

- граждане Азербайджанской Республики, имеющие статус вынужденных переселенцев в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (лиц, перемещенных внутри страны)", обучающиеся в государственных высших и средних специальных учебных заведениях;

- лица в возрасте до 20 лет, обучающиеся в профессионально-техническом учебном заведении и имеющие родителей с установленной инвалидностью из-за 81-100 процентов нарушений функций организма, ежемесячный доход которых ниже прожиточного минимума;

- лица до 18 лет, переселенные из зон отчуждения и переселения, в том числе дети, находящиеся в утробе матери в день переселения, а также дети, родившиеся после 26 апреля 1986 года от одного из родителей, ставших участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, или пострадавшего в результате аварии на Чернобыльской АЭС и имеющего вероятность прямого воздействия радиоактивного излучения, обучающиеся в профессиональных учебных заведениях.

Отметим, что на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по науке и образованию обсуждались изменения в закон "Об образовании". Законопроект разработан в целях совершенствования нормативных правовых актов в области оплаты за счет средств государственного бюджета обучения на платной основе в образовательных учреждениях ряда лиц, имеющих особые потребности в социальной защите.

Согласно проекту, предлагается добавить в статью 14.8-1 Закона Азербайджанской Республики "Об образовании" предусмотренное действующим законодательством освобождение от расходов на образование, в том числе добавить ряд новых льгот.

Таким образом, новая льгота предусматривает оплату расходов на образование за счет средств государственного бюджета при обучении на платной основе членов семей шехидов в частных высших, средних специальных и профессиональных учебных заведениях, лиц, получивших звание "Ветеран войны" - в профессиональных учебных заведениях, лиц с ограниченными возможностями здоровья - в частных профессиональных учебных заведениях (на платной основе), лиц в возрасте до 20 лет, обучающиеся в профессионально-техническом учебном заведении и имеющие родителей с установленной инвалидностью из-за 81-100 процентов нарушений функций организма, ежемесячный доход которых ниже прожиточного минимума.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

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