Названа годовая инфляция в Грузии в феврале

БАКУ/Trend/ - Годовая инфляция в Грузии в феврале 2024 года составила 0,3%, а по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены снизились на 0,04%, передает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу статистики Грузии.

На формирование годовой инфляции в основном повлияло изменение цен на следующие группы: различные товары и услуги (рост на 8,6%); алкогольные напитки и табачные изделия (рост на 5,5%); транспорт (рост на 4,8%); продукты питания и безалкогольные напитки (снижение на 3,5%).



Что касается месячной инфляции, здесь основное влияние на формирование цен оказало изменение цен на следующие группы: алкогольные напитки и табачные изделия (рост на 1,9%); мебель, предметы быта, товары для дома (рост на 1,4%); здравоохранение (рост на 0,8%); транспорт (снижение на 1,0%); одежда и обувь (снижение на 4,6%).



Что касается группы продовольствия и безалкогольных напитков, снижение цен в феврале наблюдалось по следующим подгруппам: масла и жиры (-18,7%); овощи и бахчевые (-14,2%); хлеб и хлебобулочные изделия (-9,8%); молоко, сыр и яйца (-5,0%). Кроме того, выросли цены на следующие подгруппы: фрукты и виноград (21,0%); мясо и мясопродукты (4,5%); минеральная и родниковая вода, безалкогольные напитки и натуральные соки (4,1%); сахар, варенье и другие сладости (2,0%); кофе, чай и какао (1,8%); рыба (1,6%).